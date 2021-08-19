Zonguldak aşı haritasında maviye döndü

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada Zonguldak’ın aşı haritasında maviye döndüğünü açıkladı. Zonguldak Valisi Tutulmaz Zonguldak halkını tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı haritasını paylaştı. Zonguldak 75,1 oranı ile sarıdan maviye dönen iller arasında yer aldı. Bakan Koca “Kilis ve Zonguldak düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 33’e yükseldi.” ifadelerine yer verdi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise Zonguldak halkını tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı tebrikte, “Duyarlı Zonguldaklı kardeşlerimizin sayesinde aşılanan kişi sayısında mavi kategoriye geçtik. Tebrikler Zonguldak” dedi.

Aşılamada yüzde 75 ulaşan Zonguldak’ta vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesinde yoğun kalabalık oluşurken bazı vatandaşların maske, mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Aşı haritasında mavi olan Zonguldak’ta vaka haritası kırmızıya döndü. Vatandaşlar herkesi aşı olmaya davet ederken yetkililerden tedbirlerin arttırılmasını istedi. Vatandaşlar, "Bizler aşılarımızı olduk, Zonguldak olarak aşılamada iyi bir yerdeyiz ama tedbirler noktasında biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Denetimlerin tedbir noktasında arttırılması gerekiyor” şeklinde konuştu. ,

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