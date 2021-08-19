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Ekipleri harekete geçiren adam, “Ben kolay ölmem” dedi Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu

İHA

Ekipleri harekete geçiren adam, “Ben kolay ölmem” dedi Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evden gelen gaz kokusu paniğe neden olurken, balkon camından içeri giren ekipler evdeki adamı uyur halde buldu. Şahıs gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben kolay ölmem" dedi.
Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiracısının kapısından gaz kokusu geldiğini fark eden ev sahibi durumu apartmandaki komşularına bildirdi. Evde tek başına yaşayan ve camları kapalı olan Hamdi Y. (44) için endişelenen komşuları gaz sayacını kapatarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ekipleri, sağlık ekipleri, doğalgaz ekipleri ve Ereğli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bildirilen ikametgaha gelen itfaiye ekipleri olası gaz sızıntısı ihtimali üzerine merdiven yardımıyla balkonun camından eve girerek tedbir amaçlı camları açtılar. Kapıdan giren polis, doğalgaz ve itfaiye ekipleri ise gaz kokusu ile karşılaşırken, şahsı uyur halde buldu. Gaz kokusunun mutfaktan geldiğini fark eden doğalgaz ekipleri ocağın bir düğmesinin açık unutulduğunu tespit etti. Hamdi Y. ise sağlık ekiplerine durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi. Ekipler evi havalandırdıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Hamdi Y. ise gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Ben kolay ölmem" dedi.

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