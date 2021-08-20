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Zonguldak’tan sel bölgesine 6 milyonluk destek Sel bölgesine 5 tır ayni yardım, 6 milyon destek

İHA

Zonguldak’tan sel bölgesine 6 milyonluk destek Sel bölgesine 5 tır ayni yardım, 6 milyon destek

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi ve Türk Kızılay Derneği ile ortaklaşa Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketine destek olmak amacıyla 5 tır ayni yardım ve 6 milyon TL nakdi yardım gönderdi.
Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi ve Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı'nı tarafından Bartın ve Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde destek olmak amacıyla tırlara yüklenen malzemeler düzenlenen törenle gönderildi. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene: Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Fatih Aktaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, “Ülkemizde 28 temmuzdan itibaren ülkemizin bir tarafından yangın bir tarafında sel felaketleri ile uğraşıyoruz. Düzenlenen bu kampanyamızda Valimizin önderliğinde esnaf ve vatandaşlarımızın katkıları var. Hepsine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
An itibariyle 6 Milyon nakdi yardım toplandığını bu rakamın gün içinde 10 12 milyon dolayında olacağını tahmin ettiklerini ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “İl protokollerimizle beraber Zonguldak halkının afet bölgelerine hazırlamış olduğu yardımları gönderisinde hep beraber bir aradayız. Gerçekten, ilimiz büyük bir alicenaplık gösterdi gerek ayni yardımda maddi yardımda diğer illere örnek olacak davranış sergiledi. Bütün Zonguldaklı hemşherilerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. En önemlisi de nakdi yardımlar bölümünde son 3 günde ilimiz büyük bir fedakarlık gösteriyor. Şu an itibariyle 6 milyon dolayında bir kaynak toplanmış durumda. Bugün sonuna kadar 1012 milyon dolayında olacağını tahmin ediyoruz. Yatırımcılarımız hayır sever vatandaşlarımız yüksek miktardan daha aza doğru bir eğilimde değişik yardımlarda bulundular. Karadeniz’deki yakın bölgelerimizdeki sellerde 24 saat içerisinde 450 kilogram yağış düşen yerler var. Ne dereler ne toprak kaldırabilir. Gerçekten ortalamaların çok çok üstünde. Bir yılda yağan yağmur bir günde yağıyor bunun için hep beraber hazırlıklı olmamız lazım. Kaderimizi suçlamamamız, tedbirimizi almamız lazım” dedi.
Konuşmaların ardından dualar edilerek tırlara yüklenen ihtiyaç malzemeleri yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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