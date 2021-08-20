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Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

DHA

Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı


Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sezonun ilk palamutları tanesi 10 liradan tezgahlardaki yerini aldı.
Denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi, 15 Ağustos itibarıyla olta balıkçılarının av yasağı kalktı. Yasağın kalkmasıyla birlikte Karadeniz'e açılan Alaplılı balıkçılar, sezonun ilk balıklarıyla karaya döndü.
Tezgahlarda tanesi 10 liradan satışa sunulan palamutlara halk da ilgi gösterdi. Balıkçı Tuncay Yazgan, 15 Ağustos itibarıyla denizlerde olta balıkçılığının, 'çoklu olta' diye tabir edilen çaparalarla başladığını söyledi. Bu yıl palamut sezonundan umutlu olduklarını belirten Yazgan, "Karadeniz´de şu an çok fazla görünmese de inşallah olacak, vatandaş palamut yiyecek. Şu anda olta olduğu için 10 liradan satıyoruz. Ben tüm balıkçı arkadaşlarımıza hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ
2021-08-20 14:57:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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