1 ay önce sel felaketi yaşayan Ormanlı halkından Kastamonu’ya yardım

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi, Kastamonu’da yaşanan sel felaketi için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan temizlik ve gıda kolilerini afetzedelere ulaştırmak üzere yola çıkardı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’un talimatıyla, Kastamonu’da selden zarar gören vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlatıldı. Dün yapılan duyuru sonrası harekete geçen duyarlı Ormanlı halkı, temizlik ve gıda malzemelerini temin ederek Ormanlı Belediye binasına teslim etti.

Belediye Başkanı Bayram Başol, konu ile ilgili yaptığı açıklamada destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Başol, “Geçtiğimiz haftalarda Kastamonu’da yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Temmuz ayı başında beldemizde de sel felaketi yaşandığı için, Kastamonu halkının acısını yakinen paylaşıyoruz. Felaket sonrası zarar gören vatandaşlarımız için yardımcı olmak istedik. Acil ihtiyaç duyulan temizlik ve gıda malzemelerini temin etmek için belde halkının duyarlılığı ile 1 minibüs dolusu malzemeyi hazırladık. Belediyemize ait araç ve personel ile bu malzemeleri Kastamonu’ya gönderiyoruz. Yardım kampanyasına destek veren tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşanan bu felakette kayıplar yaşayan, etkilenen tüm vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

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