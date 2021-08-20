Fındık hasadı aşının önüne geçti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde düzenlenen aşı etkinliğinin, fındık hasat dönemine denk gelmesi katılımı etkiledi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyü’nde muhtarlık tarafından organize edilen aşı etkinliği düzenlendi. Çaylıoğlu Muhtarlık binasına gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Covid19 aşısını yaptırmak isteyen veya aşı günü gelen köy halkına aşılarını randevusuz şekilde uyguladı.

Biontech ve Sinovac aşılarının uygulandığı programda toplam 50 kişiye aşı yapıldı. Muhtarlık tarafından daha önceki günlerde de düzenlenen aşı etkinliğinin birincisinde 145 doz, ikincisinde ise 115 doz aşı uygulanırken son yapılan programda aşı sayısının 50 kişide kalması köy halkının fındık tarlasında olmasından kaynaklı olduğu öğrenildi. Çaylıoğlu Köyü Muhtarı Yüksel Dirican programın ardından yaptığı açıklamada, “Kdz. Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen sağlık ekipleri tarafından bugün Çaylıoğlu’nda aşılarını yaptırmak isteyen vatandaşlarımıza aşıları uygulandı. Sayının düşük olması bir çok köy halkının fındık tarlasında olmasından kaynaklı. Aşılarını yaptırarak duyarlı davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederek, şifa olmasını temenni ediyorum. Aşı konusunda herkesin duyarlı ve dikkatli olmasını istiyorum. Her platformda aşı konusunda Kaymakamımız ve Belediye Başkanlarımız gibi bizler de çağrıda bulunuyoruz. Bu konuda zaman zaman çevre köylerde imam arkadaşlara da camilerden anons yaptırılması konusunda taleplerimiz oldu. Aşı konusundaki çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek” ifadelerini kullandı.

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