Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

İHA

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ile 9 araç yakalandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler esnasında, 6 bin 348 şahıs, bin 417 araç sorgulandı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ile 9 araç yakalanarak işlem yapıldı.
Ayrıca genelgeler kapsamında yapılan denetimler esnasında, korona virüs tedbirlerine uymayan 3 şahsa bin 281 TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan yasadışı bahis ve kumar operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan yasadışı bahis ve kumar operasyonu
Zonguldak’ta kenevir operasyonu 20 bin gram esrar maddesi ve bin 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta kenevir operasyonu 20 bin gram esrar ...
Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü
YEREL HABERLER Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü
Karadeniz’de tarih yeniden yazılıyor Ereğli’de 6 bin 500 yıl öncesine ait bulgular keşfedildi
YEREL HABERLER Karadeniz’de tarih yeniden yazılıyor Ereğli’de 6 bin ...
Yardım tırı dualarla yola çıktı
YEREL HABERLER Yardım tırı dualarla yola çıktı
Bar kavgasında taraflardan açıklama
YEREL HABERLER Bar kavgasında taraflardan açıklama
Fındık hasadı aşının önüne geçti
YEREL HABERLER Fındık hasadı aşının önüne geçti
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Devrekli esnaf vatandaşlara aşure ikramında bulundu
YEREL HABERLER Devrekli esnaf vatandaşlara aşure ikramında bulundu
Devrek’ten Kastamonu’ya yardım tırı gönderildi
YEREL HABERLER Devrek’ten Kastamonu’ya yardım tırı gönderildi
1 ay önce sel felaketi yaşayan Ormanlı halkından Kastamonu’ya yardım
YEREL HABERLER 1 ay önce sel felaketi yaşayan Ormanlı halkından ...
Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı
BEÜ Uzay ve Havacılık Takımından büyük başarı
YEREL HABERLER BEÜ Uzay ve Havacılık Takımından büyük başarı
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
YEREL HABERLER Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile ...
Zonguldak’tan sel bölgesine 6 milyonluk destek Sel bölgesine 5 tır ayni yardım, 6 milyon destek
YEREL HABERLER Zonguldak’tan sel bölgesine 6 milyonluk destek Sel ...
Akaryakıt istasyonunda kafa kafaya çarpıştılar
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda kafa kafaya çarpıştılar
Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye ceza kesildi
Zonguldak’ta kenevir operasyonu;42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta kenevir operasyonu;42 kök kenevir ...
Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi
YEREL HABERLER Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi
Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev ...
24 derslikli okul inşaatında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER 24 derslikli okul inşaatında çalışmalar sürüyor
Gülüç Sünnet Şöleni'nin 7’ncisi 21 Ağustos’ta yapılacak Demirtaş, “Çocuklarımıza unutulmaz bir şölen yaşatacağız”
YEREL HABERLER Gülüç Sünnet Şöleni'nin 7’ncisi 21 Ağustos’ta ...
Ekipleri harekete geçiren adam, “Ben kolay ölmem” dedi Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Ekipleri harekete geçiren adam, “Ben kolay ölmem” ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.