Emniyetten yasadışı bahis ve kumar operasyonu

Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yasadışı bahis, kumar ve oyun makinelerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda "dolandırıcılık" ve "basit yaralama" suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.

Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yasadışı bahis, kumar ve oyun makinelerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Uygulamada kahvehane, dernek lokali ve ganyan bayilerinden oluşan toplam 243 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde bin 499 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgusu yapılırken "dolandırıcılık" ve "basit yaralama" suçundan aranan 2 şahıs da yakalandı.

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