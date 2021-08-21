3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

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Zonguldak’ta Ontemmuz Mahallesi'nde üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Ontemmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Güleşen’e ait bir binanın çatı katından yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

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