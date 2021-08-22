Atlı jandarma ekibi Filyos’ta

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesine atlı jandarma ekini görev yapmaya başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle altı kişi Filyos’ a geldi. Göreve 6 atla başlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışacak.

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