Köylerde içme suyu kanal çalışmaları yapılıyor

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde içme suyu kanal çalışmaları ile asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Zonguldak İl Özel İdaresi köylerde su depolarında beton döküm ve içme suyu kanal çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı Köyü’nde KÖYDES Projesi kapsamında 2. grup içme suyu kanal çalışmaları devam ediyor. İçme suyu çalışmaları kapsamında asfalt olacak İmranlar Gebe köyü arası bölgede, çıkan malzeme nakledilerek yerine stabilize malzeme döküldü.

İl Özel İdaresine bağlı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Yunuslu Köyü Avcılar Mahallesi’nde şebeke çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Öte yandan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye bağlı A.Sofular Köyü içme suyu deposu beton döküm işi yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sürüyor.

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