HES kodu sorgusunda karantinayı ihlal ettiği belirlendi

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, denetimli serbestlik bürosu girişinde HES kodu sorgulaması yapılan H.Y. isimli kadının Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada kalması gerektiği anlaşıldı. H.Y., sağlık ekiplerince ambulansla evine götürüldü.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü´ne öğle saatlerinde gelen H.Y.´ye, polis ekiplerince HES kodu sorgulaması yapıldı. Yapılan sorguda, H.Y.´nin Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantina kuralını ihlal ettiği tespit edildi. Polis, bölgeye sağlık ekibi talep etti. H.Y. bu sırada bina önünde bekletilirken, karantina süresinin bitmesine 1 gün kaldığı ve imza için kuruma geldiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, H.Y.´yi ambulansla evine götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-08-24 13:31:32



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