Çaycuma Belediyesine ait Ada Spor Merkezinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen Zafer Tenis Turnuvası başladı.



Çaycuma Belediyesine ait Ada Spor Merkezinde, Ada Tenis Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen Zafer Tenis Turnuvası başladı. Turnuvada 23 sporcu, 4 kategori ve 6 ayrı grupta eşleşerek maçlarını oynamaya başladı. 9 yaş kategorisi 4 sporcu bir grupta, 10 yaş kategorisi 4 sporcu bir grupta, 12 yaş kategorisi 10 sporcu üç grupta, 14 yaş kategorisi 5 sporcu bir grupta eşleşirken, maçlar sabah 09.00’dan 17.00’ye kadar devam etti. 30 Ağustos Pazartesi günü oynanacak final maçlarıyla son bulacak turnuvada tüm maçlar kapalı kortta oynandı.





Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü sporcusu Çınar Çetintaş ile Ada Tenis Kulübü oyuncusu Ferkan Arslan arasında açılış maçını Ferkan Aslan 41 ve 40’lık setlerle 20 kazanırken, turnuva gün boyu çekişmeli maçlara sahne oldu.



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