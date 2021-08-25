Vali Tutulmaz ocağa indi, incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Gelik İşletmesi’nde460 kodunda mekanize üretim ayağında incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz beraberinde Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kaymakamlar ve Mülkiye Başmüfettişleri, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu ve kurum yöneticileriyle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Gelik Işletmesi'nde 460 kodunda mekanize üretim ayağında incelemelerde bulundu.

Ocağa, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile TTK yöneticileri tarafından uğurlanan heyet, öncesinde iş güvenliği nedeniyle oksijen maskesi kullanımı ve daha sonra mekanize sistem ile ilgili brifing aldı.

75. Yıl Cumhuriyet Kuyusu’ndan 360 koduna inen Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, 460 kodunda bulunan mekanize üretim ayağında geçerek burada incelemelerde bulundu.

Vali Tutulmaz, emek veren, alın teri döken maden işçilerinin özverili çalışmalarına tanıklık ederek başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.