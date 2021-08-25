Rektör Çufalı, GreenMetric Yürütme Kurulu toplantısına katıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı Ulusal Koordinatör olarak GreenMetric Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen GreenMetric Yürütme Kurulu Toplantısı Malezya’daki Putra Üniversitesi ev sahipliğinde çevrimiçi ortamda yapıldı. Toplantıya dünyanın 29 ülkesinden ulusal koordinatörler, rektörler, rektör yardımcıları ve üniversite sürdürülebilirlik temsilcileri katıldı. Toplantıda BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı Türkiye Ulusal Koordinatörü olarak Zonguldak’ı temsil etti.

Toplantıda ilk sırada söz alan BEÜ Rektörü Mustafa Çufalı, son bir yılda Türkiye’de ve üniversitede yapılan çalışmalar hakkında özet bilgi verdi. Türkiye’de çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik konularında yürütülen çalışmaların giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Çufalı, GreenMetric sıralamasının YÖK tarafından Üniversite İzleme ve Değerlendirme Kriterlerine dahil edilmesinin GreenMetric’e katılan üniversite sayısında önemli bir artışa neden olduğunu ifade ederek “Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, tüm dünyada ve Türkiye’de çevre bilincinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ulusal Koordinatör olarak toplantıya katılmamız gurur vericidir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak çevreye duyarlı kampüsler oluşturma, karbon salınımını ve enerji tüketimini azaltma konularında önemli adımlar atıyoruz. Yakında güneş enerjisinden elektrik üretme ve yağmur suyu kullanımı gibi önemli projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz bu uygulamaları tüm kampüslerimizde yaygınlaştırmaktır. Kampüslerimiz çevreye saygı, duyarlılık ve sürdürülebilirlik konusunda üniversitelerimize örnek teşkil etmektedir. GreenMetric sıralamasında ve çevre dostu kampüslerin oluşmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, toplantının üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.