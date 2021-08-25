Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Sinema Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halinde olan O.Y. idaresindeki 67 ABL 346 plakalı motosiklet, virajı döndüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek kaza yaptı. Kazayı gören bir başka motosiklet sürücüsü O.Y.'nin yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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