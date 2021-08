Saldırıya uğrayan Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç: “Sağlık durumum iyi”

Saldırıya uğrayan Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, "Sağlık durumum şu an iyi. Dün bir operasyon geçirdim, şu an tedavim devam ediyor" dedi.

Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, restoranda meslektaşları ile yemek yerken, iddiaya göre başka bir masada oturan ve yüksek sesle konuşan 34 yaşındaki T.Y.’yi uyarması üzerine çıkan arbedede gözüne gelen yumruk darbesiyle yaralandı. Olay sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan Kapkaç'ın gözünden operasyon geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumun iyi olduğunu söyleyen Türker Kapkaç, “Sağlık durumum şu an iyi. Dün bir operasyon geçirdim, şu an tedavim devam ediyor. Süreç kanunlara göre işleyecek” dedi.

