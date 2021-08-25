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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aydın’dan, Kaymakam Çorumluoğlu’na teşekkür

İHA

Başkan Aydın’dan, Kaymakam Çorumluoğlu’na teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İzmir Vali Yardımcılığına atanan Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kandilli Belediyesi’ni ziyaret etti.
Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile İzmir Vali Yardımcılığına atandı. Görev yeri değişen Kaymakam Çorumluoğlu, ilçede veda ziyaretlerini sürdürüyor. Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ı makamında ziyaret eden Kaymakam Çorumluoğlu bir süre sohbet etti. Belediye Başkanı Aydın, yaptığı kısa açıklamada, "Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu’nun nazik ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduk. Görev süresinde çok güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Bu dönem içerisinde sergilemiş olduğu devlet adamlığı ve belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İzmir’deki yeni görevinde başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

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