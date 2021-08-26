Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

İHA

Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik binası önünde gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Cansız, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi parti il temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkan Vekili İbrahim Cansız, törende yaptığı konuşmada, “Bugün Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimize teşrifinin 90.yıl dönümü dolayısıyla büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin ilanından sonra Zonguldak ve çevresinde bulunan taşkömürü yatakları nedeniyle ilimiz ülkemizin maden endüstrisinin başkenti olarak kabul edilmiş sanayi hayatının ayrılmaz bir gereksinimi olan kömürü bağrında taşıması nedeniyle diğer şehirler arasından sıyrılarak kentine özel bir karakter oluşturmuştur. Milli mücadele yıllarında ve sonrasında yurt gemilerine büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk 26 Ağustos 1931 yılı Çarşamba günü Ertuğrul yatıyla ilimize teşrif ederek halkımızın büyük coşkusuyla karşılanmıştır. Maden ocaklarının işleyişini ve çalışmalarını yerinde incelemek üzere üzülmez bölgesini ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretin ardından bu havzanın gelişmesinde önemli değişiklikler olmuş iş, işçi haklarını koruyan teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girmesiyle yapılan bir dizi değişikle yabancıların havzadan çekilmek zorunda kalmasıyla maden ocaklarımız tamamen millileştirilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şehrimize verdiği diğer değeri şı söylemiyle ifade etmiştir. “Zonguldak’ın derin toprakları altındaki serveti madeniyle ne kadar kıymetiyse bizim nazarımızda Zonguldak o kadar çok kıymetli vilayetimizdir.” Gazimizin bu sözleri tarih sayfalarında bir onur belgesi olarak yazılmıştır” şeklinde konuştu.
Törende şiirlerin okunmasının ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, denize karanfil bıraktı. Askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı protokol üyelerine teslim edildi.
Günün anlam ve önemi hakkında açıklama yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 90. yıl dönümünü kutluyoruz. Yüce Atatürk Zonguldak'a büyük önem vermiştir. Ülkemizin kalkınmasına lokomotif olan Zonguldak'a teşrif ederek de bu değeri göstermiştir. Kendisine minnettarız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Aydın’dan, Kaymakam Çorumluoğlu’na teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Aydın’dan, Kaymakam Çorumluoğlu’na teşekkür
EMKO’nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak
YEREL HABERLER EMKO’nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak
Ereğli Belediyespor’da iç transferde imzalar atıldı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor’da iç transferde imzalar atıldı
Zonguldak'ta cami inşaatına asılan bayrakla ilgili soruşturma
YEREL HABERLER Zonguldak'ta cami inşaatına asılan bayrakla ilgili ...
Dükkanına saldıran genci havaya ateş açarak uzaklaştırdı
YEREL HABERLER Dükkanına saldıran genci havaya ateş açarak ...
Saldırıya uğrayan Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç: “Sağlık durumum iyi”
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan Zonguldak Baro Başkanı Türker ...
Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı
Mezun olan öğrenciler için yemin ve kep atma töreni düzelendi
YEREL HABERLER Mezun olan öğrenciler için yemin ve kep atma töreni ...
Rektör Çufalı, GreenMetric Yürütme Kurulu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, GreenMetric Yürütme Kurulu ...
Vali Tutulmaz ocağa indi, incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz ocağa indi, incelemelerde bulundu
Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti
YEREL HABERLER Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti
Zonguldak Baro Başkanı restoranda yumruklu saldırıya uğradı; zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak Baro Başkanı restoranda yumruklu saldırıya ...
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Kaymakam Çorumluoğlu veda ziyaretlerine başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Çorumluoğlu veda ziyaretlerine başladı
Devrek Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Devrek Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet coşkusu
Zonguldak baro başkanına yumruklu saldırı
YEREL HABERLER Zonguldak baro başkanına yumruklu saldırı
Patpat ağaca çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Patpat ağaca çarptı: 1 ölü
Yol koşusuna kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Yol koşusuna kayıtlar başladı
Edu4sent Projesinin İkinci Ulus Ötesi toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Edu4sent Projesinin İkinci Ulus Ötesi toplantısı ...
Zafer Tenis Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Zafer Tenis Turnuvası başladı
Plastik boruların altında kalan adam hastanelik oldu
YEREL HABERLER Plastik boruların altında kalan adam hastanelik oldu
Alkollü sürücü takla attı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü takla attı
Zonguldak'ta anahtarla 20 otomobili çizen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta anahtarla 20 otomobili çizen şüpheli ...
HES kodu sorgusunda karantinayı ihlal ettiği belirlendi
YEREL HABERLER HES kodu sorgusunda karantinayı ihlal ettiği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.