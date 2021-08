Zonguldak Barosu saldırıyı kınadı

Zonguldak Barosu geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç’a yapılan saldırıyı kınadı. Kapkaç’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Zonguldak Barosu sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç ve Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Av. Namık Çağalı geçtiğimiz günlerde saldırıya uğramıştı. Zonguldak Barosu yapılan saldırıyı kınayarak şiddete karşı da hukuki mücadeleyi vereceklerini ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını duyurdu.

Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç’ın saldırı sonucunda gözünden ciddi şekilde yaralanarak ameliyat olduğunu ve tedavi sürecinin devam edildiği duyuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın tutuklandığını ve şiddete karşı hukuki mücadeleyi vereceklerini dile getiren Zonguldak Barosu, “ Baro Başkanımız Sayın Av. Türker KAPKAÇ ve Denetleme Kurulu Üyemiz Sayın Av. Namık Çağalı, 23.08.2021 tarihinde bir restoranda yemek yedikleri sırada orada bulunan T.Y. adlı kişinin saldırısına uğramışlardır. Söz konusu saldırı herhangi bir husumet sebebiyle gerçekleşmediği gibi meslektaşlarımız saldırganı tanımamaktadır. Saldırgan alkolün etkisi ile baro başkanımızın bulunduğu masaya gelerek, hiçbir sebep yokken başkanımızı darp etmiştir. Saldırı sonrası başkanımızın gözlüğü kırılmış ve sol gözüne giren cam parçacıklarından dolayı ciddi şekilde yaralanmıştır. Başkanımızın Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyatı gerçekleştirilmiş olup tedavi süreci halen devam etmektedir. Mefhum saldırıyı gerçekleştiren T.Y. hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve neticesinde 24.08.2021 tarihinde Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Zonguldak Barosu Başkanlığı olarak bugüne kadar her türlü şiddetin karşısında durduk, özelikle kamuoyunda bildiği gibi kadına karşı ve çocuğa karşı şiddete tepkimizi her platformda dile getirdik ve her türlü şiddetin önüne geçilmesi için mücadelemizi verdik. Baro Başkanımız Sayın Av. Türker Kapkaç’ın yaralanmasına neden olan bu şiddete karşı da hukuki mücadelemizi vereceğimizi ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiririz. Her ne şekilde ve kime karşı olursa olsun şiddete başvuranların gerekli yaptırımlarla karşı karşıya kalması için hukuk mücadelemize devam edeceğimizi, Zonguldak Barosu Başkanlığı olarak şehrimizde güven ve barış ortamının tesisi ve şiddettin yer almadığı bir toplum düzeninin sağlanması için her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi kararlılıkla bildiririz. Bu vesileyle Zonguldak Barosu Başkanı Sayın Türker Kapkaç’ın tedavisinin üstün gayretlerle gerçekleştirildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin tüm sağlık emekçilerine; başta Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Burak Bahadır ve operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Orçun Akdemir olmak üzere teşekkürü bir borç biliriz” denildi.

