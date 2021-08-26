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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli Eğitim Fakültesi 21’inci dönem mezunlarını uğurladı

İHA

Ereğli Eğitim Fakültesi 21’inci dönem mezunlarını uğurladı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi’nin 21’inci dönem mezunları için yemin ve kep atma töreni düzenlendi.
BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi’nden 20202021 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için yemin ve kep atma töreni düzenlendi.
Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde pandemi kurallarına uyularak düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, BEÜ Rektör Vekili Kemal Büyükgüzel, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Emrah Karaarslan, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Hayırsever Zuhal Yılmaz, akademikidari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Tören mezun öğrencilerin salondaki yerlerini almalarının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.
Yavuz, “450 öğrencimizi geleceğe uğurluyoruz”
Açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Soner Yavuz, Ereğli Eğitim Fakültesi olarak 21’inci dönem mezunlarını verdiklerini belirterek, “Bizler eğitim öğretime başladığımız 1997 yılından beri şu anda Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan binlerce mezunu olan bir fakülteyiz. Bu 21 yıllık süre içerisinde 8 bin kadar öğrencimizi öğretmen olarak mezun ettik. 20202021 akademik yılı sonunda da fakültemizin 8 anabilim dalından toplam 450 mezunumuzu geleceğe gururla uğurluyoruz.” Dedi.
Büyükgüzel, “Yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın”
Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel de mezun öğrencileri kutlayarak, “Bu mezuniyet töreninin bizim için ayrıcalığı ve önemi var, üniversite birincimizin de Ereğli Eğitim Fakültemizden çıkması bizim için gurur vericidir. Sevgili öğrenciler, birer eğitimci olarak mezun oldunuz. Biliyorsunuz ki güçlü ülkelerin temelinde eğitim yatar. Artık mezun olduğunuz bölümlerdeki hocalarınızla birer meslektaşsınız. Bundan sonraki yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Unutmayın ki; dürüst, çalışkan ve üretken bir insan bir değerdir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarıyla ulaşabilirsiniz ve başarı sizi takip eder. Sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil ülkemiz ve insanlık içinde başarılı olmak zorundasınız. Bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum ve üstün başarılar diliyorum, yolunuz ve bahtınız açık olsun.” İfadelerini kullandı.
Çorumluoğlu, “Ülke olarak size güveniyoruz”
Törende son konuşmayı yapan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, mezun öğrencilerin mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:
“Eğitim fakültemizin bu başarısını gösteren değerli hocalarımızı tebrik ediyorum. Üniversitede almış olduğumuz eğitimin yanında kendinizi hayata hazırlamak için de biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Belki hayatınızın en güzel en rahat günlerini burada geçirdiniz. Ama bundan sonra artık kendi ayaklarınızın üzerinde durmak ve almış olduğunuzu millete, ülkeye verme aşamasına geliyoruz. Bu nedir, artık bundan sonra sizin omuzunuza yükler binecek. Bu ülkeye hizmet etme, bu ülkenin geleceğine ışık tutacak gençleri yetiştirme görevi size verilecek. Bu hayattaki en zor işlerden bir tanesi. Bugün bir mühendis, kimyager ya da başka bir branş zor gibi gözükür ama öğretmenlik mesleği en zor mesleklerden bir tanesidir ki dışarda göründüğünün aksine. Çünkü eğer iyi bir birey, iyi bir çocuk, iyi bir öğrenci yetiştiremezseniz ülke olarak büyümenin, gelişmenin, kalkınmanın yanında yer alamazsınız. Gelişmiş ülkelerde gördüğümüz en önemli husus okullara, öğretmenlere, öğrencilere verilen değerdi. Biz de bunu ne kadar üst seviyeye çıkartırsak ilk 10 ülke arasına o kadar çabuk gireriz. Huzurlu bir toplum içerisinde bulunuruz. Sokağa çıktığınızda siz de mutlu olursunuz, bireyler de mutlu olur. Ama eğer bu eğitimi veremezsek sokak anarşi olur, insanlar kötü alışkanlıklar içerisinde olur. Kendinizi iyi yetiştirin, teknoloji konusunda da kendinizi geliştirin. Bu meyanda yolunuz açık olsun. Ülke olarak size güveniyoruz. Bu memlekete hizmet edeceğinize inanıyoruz. Bizden almış olduğunuz bu bayrağı daha ilerilere taşıyacağınıza da eminim.”
Derece yapan öğrenciler ödüllendirildi
Konuşmaların ardından üniversite ve fakülte birincisi Yasin Alaca’ya belge ve plaket takdimi yapıldı. Alaca, daha sonra mezuniyet yaş kütüğüne plaket çaktı.
Törenin devamında Eğitim Fakültesi’ni derece ile bitiren öğrencilere belge ve armağanları takdim edildi. Yine hayırsever Zuhal Yılmaz da dereceye giren öğrencilere hediyelerini sundu.
Eğitim Fakültesi’nin Anabilim dallarını derece ile bitiren öğrencilere de belgeleri takdim edildikten sonra tüm öğrencilere diplomaları protokol üyelerince verildi.
Tören mezunların öğretmenlik yeminini etmesinin ardından hep birlikte kep atmaları ile son buldu.

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