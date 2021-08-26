Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet olan kişilerin tartışmasında bir kişi silahla yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.İ. (28) 34 MIN 81 plakalı otomobiline binmek istediği sırada, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen şahıslar ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine U.B. belindeki silah ile rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlardan ikisinin bacağına denk gelmesi üzerine Ü.İ. yaralandı. U.B. ise yanındaki arkadaşları ile birlikte olay yerinden bir araca binerek uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri de yaralı Ü.İ.’ye müdahalede bulundu. Ekipler tarafından olay yerine emniyet şeridi çekilerek, vatandaşlar uzaklaştırıldı. Ambulansa alınan Ü.İ. ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Aracın peşine düşen ekipler, Solak yol ayrımında 67 TU 792 plakalı aracı durdurarak şüpheli sürücüyü gözaltına aldı. Silahlı yaralamanın yaşandığı bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede incelemede bulundu. Olaya karıştığı öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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