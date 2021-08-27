GMİS, Kuran-ı Kerim okuttu

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), maden şehitleri, maden ve MTA işçilerinin ebediyete intikal eden yakınları, TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın merhume annesi, merhum babası ve ağabeyi için Kuranı Kerim okuttu.

Uzunmehmet Camii’nde Yatsı Namazı öncesinde okunan Kuranı Kerim tilavetine, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, iş yeri temsilcileri, işçiler ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kuranı Kerim’in ardından dualar edilmesinin ardından program sona erdi.

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