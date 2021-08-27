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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı

İHA

Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alp Gazi K. idaresindeki 67 ABK 711 plakalı motosiklet, park halinde olan 74 BV 209 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler yetişti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa aldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

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