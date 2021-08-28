BEÜ’de mezuniyetler devam ediyor

Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Devlet Konservatuvarı mezunlarına yemin ve kep atma töreni yapıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile Devlet Konservatuvarı mezunlarına 20202021 eğitimöğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için yemin ve kep atma töreni yapıldı.

Farabi Kampüsü tören alanında gerçekleştirilen törene Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, Üniversite Senatörleri, akademikidari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende BESYO birincisi Mücahid Dindar mezun öğrenciler adına konuştu. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak açılış konuşmalarını yaparak öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı törende yaptığı konuşmasında ülkemizde son zamanlarda yaşanan doğal afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Rektör Çufalı; “Pandemi sebebiyle son 3 dönemdir farklı bir eğitim modeline geçmek durumunda kaldık. Bugün mezunlarını verdiğimiz uygulamaların yoğun olduğu alanlarda uzaktan eğitim daha da zor oldu. İnşallah artacak aşı olma oranlarıyla yüz yüze eğitime tekrar dönmek istiyoruz. Pandemiden ötürü her ne kadar aldığınız eğitimin bir kısmını çevrim içi gerçekleşse de, mezuniyet töreninizi tüm tedbirleri alarak yüz yüze bir mezuniyet yapmak istedik” dedi.

Mezun olan öğrencilere diplomaları verildikten sonra mezuniyet yemini edilmesi ve devamında fotoğraf çekimleri ile tören sona erdi.

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