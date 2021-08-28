BEÜ’de mezuniyetler devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEÜ’de mezuniyetler devam ediyor

İHA

BEÜ’de mezuniyetler devam ediyor

Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Devlet Konservatuvarı mezunlarına yemin ve kep atma töreni yapıldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile Devlet Konservatuvarı mezunlarına 20202021 eğitimöğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için yemin ve kep atma töreni yapıldı.
Farabi Kampüsü tören alanında gerçekleştirilen törene Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, Üniversite Senatörleri, akademikidari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Tören diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende BESYO birincisi Mücahid Dindar mezun öğrenciler adına konuştu. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak açılış konuşmalarını yaparak öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı törende yaptığı konuşmasında ülkemizde son zamanlarda yaşanan doğal afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.
Rektör Çufalı; “Pandemi sebebiyle son 3 dönemdir farklı bir eğitim modeline geçmek durumunda kaldık. Bugün mezunlarını verdiğimiz uygulamaların yoğun olduğu alanlarda uzaktan eğitim daha da zor oldu. İnşallah artacak aşı olma oranlarıyla yüz yüze eğitime tekrar dönmek istiyoruz. Pandemiden ötürü her ne kadar aldığınız eğitimin bir kısmını çevrim içi gerçekleşse de, mezuniyet töreninizi tüm tedbirleri alarak yüz yüze bir mezuniyet yapmak istedik” dedi.
Mezun olan öğrencilere diplomaları verildikten sonra mezuniyet yemini edilmesi ve devamında fotoğraf çekimleri ile tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosun, Okullar yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Tosun, Okullar yüz yüze eğitime hazır
Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli’deki çalışmalarını değerlendirdi İsmail Çorumluoğlu, “Hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu”
YEREL HABERLER Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli’deki ...
Emniyet Müdürü Aktaş, Kömürspor idmanını ziyaret etti
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aktaş, Kömürspor idmanını ziyaret etti
AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü
YEREL HABERLER AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü
Husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı
YEREL HABERLER Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı
Yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki adam dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki adam dualarla ...
Filyos Liman inşaatından 1 ton demir çaldı tutuklandı
YEREL HABERLER Filyos Liman inşaatından 1 ton demir çaldı tutuklandı
Kaymakam Çorumluoğlu, “Ereğlili gibi çalıştığımı düşünüyorum”
YEREL HABERLER Kaymakam Çorumluoğlu, “Ereğlili gibi çalıştığımı ...
GMİS, Kuran-ı Kerim okuttu
YEREL HABERLER GMİS, Kuran-ı Kerim okuttu
Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından ...
Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı
Cadde ortasında ki silahlı kavga:1 yaralı
YEREL HABERLER Cadde ortasında ki silahlı kavga:1 yaralı
Sarıoğlun’dan, emeklilerden alınan ücrete tepki
YEREL HABERLER Sarıoğlun’dan, emeklilerden alınan ücrete tepki
Yangında ağır yaralanmıştı, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Yangında ağır yaralanmıştı, yaşama tutunamadı
Ereğli Eğitim Fakültesi 21’inci dönem mezunlarını uğurladı
YEREL HABERLER Ereğli Eğitim Fakültesi 21’inci dönem mezunlarını ...
Üzülmez yerüstü çalışanlarından Yeşil’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Üzülmez yerüstü çalışanlarından Yeşil’e teşekkür ...
Avrupalı gurbetçiler esnaf ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu
YEREL HABERLER Avrupalı gurbetçiler esnaf ve vatandaşlara aşure ...
Ereğli ve Alaplı Kampüslerinde Eğitim alan mezunlara yemin ve kep atma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Ereğli ve Alaplı Kampüslerinde Eğitim alan mezunlara ...
Zonguldak Barosu saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Zonguldak Barosu saldırıyı kınadı
Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 90. yıl dönümü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.