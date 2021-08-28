Kedisine yanlış tedavi uygulandığını iddia edip savcılığa suç duyurusunda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kedisine yanlış tedavi uygulandığını iddia edip savcılığa suç duyurusunda bulundu

DHA

Kedisine yanlış tedavi uygulandığını iddia edip savcılığa suç duyurusunda bulundu


Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde omuriliğine isabet eden saçma nedeniyle felç olan sokak kedisine, bıraktığı veteriner kliniğinde yanlış tedavi uygulandığını, bu nedenle cinsel organının alındığını öne süren Gülcan Köroğlu, savcılığa suç duyurusunda, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ne de şikayette bulundu.
Devrek ilçesinde sokak kedilerine bakan Gülcan Köroğlu, 28 Temmuz'da tedavileri yapılmak üzere biri omuriliğine saçma isabet ettiği için felç kalan, 5 sokak kedisini Bartın'daki bir veteriner kliniğine bıraktı. 12 gün sonra kliniğe giden Köroğlu, tüfekle vurulan kedinin belden aşağısının kanlar içinde ve pişik olmuş vaziyette buldu. Kedinin bu durumunun cep telefonuyla görüntüleyen Köroğlu, hayvanı alıp bu kez başka bir veterinere götürdü. Burada, kedinin pişik nedeniyle çürüdüğü belirlenen cinsel organı ameliyatla alındı.
Olayın ardından Gülcan Köroğlu, veteriner O.O. hakkında Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ne şikayette, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.
Veterinerin ihmali olduğunu düşündüğünü ifade eden Köroğlu, "Veteriner hekim ile ilgili gerekli soruşturmanın yapılmasını ve neticede cezalandırılmasını talep etmek zorunda kaldım. Bugüne kadar benim götürdüğüm kedilere karşı kötü muamelede bulunan veteriner hekimin başka kedilere de kötü muamelede bulunduğunu düşünmekteyim. Son yaşadığım olaydaki kedi ile ilgili video kaydı ve fotoğrafları savcılığa sundum. Fotoğrafta ve videoda ihmal açıkça gözükmektedir" dedi.
Kediyi ameliyat eden veteriner hekim Erdem Yıldırım, hayvanın kendilerine felçli olarak geldiğini anlattı. Yıldırım, "Arka bölümünü ayakta tutamadığı için kakasını ve idrarını yaptığı zaman kendisini sürekli temiz tutmak gerekiyor. Hareketini sağlayamadığı zaman da sürekli pişikler şeklinde oluşumlar yaşanıyor. Şu an tamamen insan yardımına muhtaç bir kedimiz var. Biz de burada tedavisine başladık. Yaptığımız operasyon çok başarılı geçti. Beslenmesi çok güzel, yaptığımız operasyondan sonra idrarını rahatça yapabiliyor, ama kakasını yaparken, biz yardımcı oluyoruz" dedi.
VETERİNER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Gülcan Köroğlu´nun hakkında suç duyurusunda bulunduğu veteriner hekim O.O. ise iddiaları reddederek, felçli kedilerde pişik durumuyla karşılaşılabileceğini söyledi. Felçli hastaların uzun süre klinikte durmalarının uygun olmadığını söylediklerini ancak yine de kedinin bırakıldığını ifade eden O.O., şöyle konuştu:
"Bizim kliniğiniz 24 saat hizmet vermiyor. Biz almalarını tavsiye ettik. 14 gün sonra teslim aldı. Uzun süre durduğu için pişik olması normal. Sorun teşkil ettiyse biz tedavi ederiz dedik. Güvenmiyorsanız başka yere götürebilirsiniz dedik. Hiçbirini kabul etmedi. Şikayet edeceğini söyledi. Bizde kanuni haklarımızı kullanacağımızı söyledik. Kediyi aldıktan 5 gün sonra tekrar bize getirdi. Bu sürede tedavi olmayınca pişik olan bölge kötüleşmiş. Ben kediyi tedavi ederken tekrar özür beklediğini ifade etti. Hatamızın olmadığımızı söyledik. Uzun süre kalan vakalarda bu olduğunu bahsettim. Yine tehditlerde bulunarak ayrıldı. Biz de şikayetçi olduk."DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-08-28 17:54:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saman yüklü kamyon alev aldı
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyon alev aldı
Gülüç Belediyesi bin kişiye aşure dağıttı
YEREL HABERLER Gülüç Belediyesi bin kişiye aşure dağıttı
Kedi ile yılanın kavgasında pes eden yılan oldu
YEREL HABERLER Kedi ile yılanın kavgasında pes eden yılan oldu
BEÜ’de mezuniyetler devam ediyor
YEREL HABERLER BEÜ’de mezuniyetler devam ediyor
Tosun, Okullar yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Tosun, Okullar yüz yüze eğitime hazır
Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli’deki çalışmalarını değerlendirdi İsmail Çorumluoğlu, “Hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu”
YEREL HABERLER Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli’deki ...
Emniyet Müdürü Aktaş, Kömürspor idmanını ziyaret etti
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aktaş, Kömürspor idmanını ziyaret etti
AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü
YEREL HABERLER AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü
Husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı
YEREL HABERLER Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı
Yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki adam dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki adam dualarla ...
Filyos Liman inşaatından 1 ton demir çaldı tutuklandı
YEREL HABERLER Filyos Liman inşaatından 1 ton demir çaldı tutuklandı
Kaymakam Çorumluoğlu, “Ereğlili gibi çalıştığımı düşünüyorum”
YEREL HABERLER Kaymakam Çorumluoğlu, “Ereğlili gibi çalıştığımı ...
GMİS, Kuran-ı Kerim okuttu
YEREL HABERLER GMİS, Kuran-ı Kerim okuttu
Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından ...
Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Ereğli'de bir kişi silahla yaralandı
Cadde ortasında ki silahlı kavga:1 yaralı
YEREL HABERLER Cadde ortasında ki silahlı kavga:1 yaralı
Sarıoğlun’dan, emeklilerden alınan ücrete tepki
YEREL HABERLER Sarıoğlun’dan, emeklilerden alınan ücrete tepki
Yangında ağır yaralanmıştı, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Yangında ağır yaralanmıştı, yaşama tutunamadı
Ereğli Eğitim Fakültesi 21’inci dönem mezunlarını uğurladı
YEREL HABERLER Ereğli Eğitim Fakültesi 21’inci dönem mezunlarını ...
Üzülmez yerüstü çalışanlarından Yeşil’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Üzülmez yerüstü çalışanlarından Yeşil’e teşekkür ...
Avrupalı gurbetçiler esnaf ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu
YEREL HABERLER Avrupalı gurbetçiler esnaf ve vatandaşlara aşure ...
Ereğli ve Alaplı Kampüslerinde Eğitim alan mezunlara yemin ve kep atma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Ereğli ve Alaplı Kampüslerinde Eğitim alan mezunlara ...
Zonguldak Barosu saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Zonguldak Barosu saldırıyı kınadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.