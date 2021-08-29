Ekiplerden gece uygulaması Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri gece saatlerinde kent merkezinde uygulama yaptı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne polis ekipleri dün akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde uygulama yaptı. Ekipler uygulama kapsamında sürücüleri teker teker durdurarak plaka sorgulaması yaptı. Sorgulama kapsamında muayene, sigortası olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Diğer yandan alkol kontrolünün de yapıldığı uygulamada yüksek promil çıkan sürücülere ceza kesildi. Uygulama sabah saatlerinde sona erdi.

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