30 Ağustos törenlerle kutlanacak

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Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı açıklandı.

Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı açıkladı. Zonguldak Valiliğinde yapılan açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı programı şöyle; Atatürk anıtına çelenk sunumu 09.00, günün anlam ve önemini belirtilen bir konuşma gerçekleşecek. Valilik önünde yapılacak programın ardından 10.00 Şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek.

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