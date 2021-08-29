Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu: 1 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalılık alana düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, ZonguldakBartın Karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çalılık alana uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak 112 Acil Servisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 2 kişiye ayakta müdahale ederken, sürücü S.K. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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