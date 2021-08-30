Devrek’te 30 ağustos zafer bayramı sade bir törenle kutlandı

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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “30 Ağustos Zafer Bayramı” protokol ve vatandaşların katılımı ile sade bir törenle kutlandı.

Pandemi kurallarına uyularak hayata geçirilen kutlamalara ilk olarak kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesi ile başlandı ve ardından da Cumhuriyet Alanında bulunan Atatürk Anıtına kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla devam edildi.

Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yetkililer tarafından günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar yapılırken, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından program sona erdi.

Düzenlenen kutlama törenine; İlçe protokolü, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

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