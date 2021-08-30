Alaplı’ya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik atandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Ereğli İlçe Emniyet Müdürü atandı.

Kdz Ereğli’de bir süredir emniyet Müdürü olarak görev yapan Hakan Çelik , Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı. Hakan Çelik’ten boşalan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine ise Ankara Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü’nün atandığı öğrenildi. Vekaleten Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Fatih Küçükdağ'ın ise ilçe müdür yardımcısı olarak devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.