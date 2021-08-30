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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

İHA

30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen törende ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Törene, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Emrah Karaarslan, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Niyazi Uğur, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Deniz İstihkam Üsteğmen Emre Altınöz günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Bugün yalnız Türk Milleti için değil, bütün dünya için çok önemli zaferin 99’uncu yılını coşkuyla kutlandığını ifade ederek sözlerine başlayan Altınöz, “Tarihin hiçbir devresinde hürriyetinden zerre kadar önem vermemiş, büyük Türk milletinin istilacı düşmanlara karşı canını ortaya koyarak verdiği yaşam mücadelesinin amacına ulaştığı çok anlamlı gündür. Bugünün değerini anlamak, dünü öğrenmek ve daima hatırlamakla mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nı takiben girdiği 1. Dünya Savaşı sonunda çok ağır şartlarla Sevr Anlaşmasını imzalamaya zorlanmış ve bunun kabulüyle aziz vatan Urfa, Antep, ve Maraş’ı, Fransızlar Adana ve Mersin’i, İtalyanlar Antalya ve Konya’yı, Yunanlılar ise 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmişlerdir. Ancak işgal devletlerinin düşünmedikleri bir husus vardı. Türkler, tarihin hiçbir aşamasında esaret altında yaşamamış, onurlu ve şerefli bir ulustu. Böylece işgalciler her zaman hür ve bağımsız olmuş bir milleti karşılarına almıştı. Çok zor şartlar altında planlanan ve hazırlanan Büyük Taarruz ’un amacı sürpriz bir karşı harekatla güçlü düşman mevzilerini yarmak, sayıca çok üstün bir düşmanı kesin bir darbeyle mağlup etmekti. Bu taarruza Türk’ün ana yurdunu işgal eden düşman yok edilmeden ara verilmeyecekti. Büyük Taarruza ülkenin her ferdinin verdiği destek ve büyük fedakarlıklarla yapılan lojistik hazırlıkların sonunda, 99 yıl önce 26 Ağustos’ta başlanmıştır. Türk’ün gerçek kurtuluş güneşi ise 30 Ağustos 1922 sabahı düşmanın kesin yenilgisiyle doğmuştur.
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir’ emrini alan kuvvetlerimiz 9 Eylül 1922 tarihine kadar benzeri görülmemiş bir azim ve iradeyle düşmanı denize dökmüştür. 30 Ağustos zafer, zafere inanan, kendine güvenen, askerine destek olan, özgürlüğe gönül vermiş ve bütün imkânsızlıklara rağmen güçlü düşmanlarını yenen bir milletin destanıdır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milletinin kahramanlık duygusunu ve milli gururunu besleyen en güçlü kaynaklardan biridir ve böyle kalacaktır.” İfadelerini kullandı.
Tören, şiirlerin okunması ve 30 Ağustos kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile son buldu.
Öte yandan protokol tarafından şehitlik ve Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin 12 kahramanın büstlerinin yer aldığı alana karanfil bırakıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet turunun başlangıcı da Anıt parkından yapıldı.

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