Filyos belediye başkanının kardeşi koronavirüsten vefat etti

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi Başkanı Ömer Ünal'ın kardeşi Önder Ünal korona virüsten hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan Önder Ünal, bugün koronavirüsle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi bugu¨n Filyos kent sitesinde bulunan evinin o¨nu¨nde kılınan cenaze namazının ardından Cuma Yanı aile mezarlıgˆına defin edildi.

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