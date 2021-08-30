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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tır ve kamyon şoförleri garaj istiyor

İHA

Tır ve kamyon şoförleri garaj istiyor

Alaplı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Çam, Alaplı'nın kamyon garajına ihtiyacı olduğunu ve bu sorunun çözülmesini istediklerini söyledi.
Zonguldak Alaplı’da karayolu kenarına ve şehir içine park etmek zorunda kalan tır ve kamyon şoförleri, Alaplı’da Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Kemal Çam park sorunları ve kamyon garajı talepleriyle ilgili açıklama yaptı.
Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alaplı Kaymakamlığına “tır ve kamyon garajı” hakkında taleplerini ilettiklerini ifade eden Başkan Kemal Çam “Bu mecburiyetten gerçekleştirdiğimiz parkları da trafiği, vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ancak istemediğimiz durumlar meydana gelebiliyor. Bu durumdan biz de memnun değiliz, Kamyon ve tır ile yük taşımacılığı yapan esnafımız araçları yüklü olduğu için güvenli park yeri arıyor. Karşıyaka hemen Köprü yanındaki sahil dolgu alanında park eden Tırlar için güvenliği bulunmadığı ve zeminin bozuk sebebiyle kimse oraya park etmek istemiyor. Alaplı Şoförler ve Otomobilciler olarak bize oraya verilirse buranın 24 saat güvenliği ve zemin çalışmasını , Lastik tamiri ve yıkama gibi burada yapmaya talibiz.” diye konuştu.

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