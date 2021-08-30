Türk bayrakları ile donatılan teknelerden “Saygı Gezisi”

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Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk bayraklarıyla donatılan 46 tekne, “Saygı Gezisi” düzenledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi tarafından Kozlu Limanı'ndan Zonguldak Limanı'na yaklaşık 46 teknenin katıldığı “Saygı Gezisi” düzenlendi. Türk bayrakları ve meşalelerle donatılan kooperatife bağlı tekneler, Zonguldak Limanı'na gelerek kutlama yaptı. Uzunmehmet Camii önünde tekneleri fark eden vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Bir vatandaş, “Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Çok beğendim. Allah nice zaferler görmeyi nasip etsin. Buraya ailecek geldik. Kutlamaya denk geldik çok beğendik” şeklinde konuştu.

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