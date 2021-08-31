5 yıl sonra ilk adımlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yıl sonra ilk adımlar

DHA

5 yıl sonra ilk adımlar


Gürkay GÜNDOĞA/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 5 yıl önce bir restorandaki kavgada iş yeri sahibinin silahından çıkan kurşunla, masasında yemek yediği sırada, olayla ilgisi olmamasına rağmen sırtından vurularak felç kalan Emrah Topçuoğlu (40), uzun yıllar süren ameliyatlar ve fizik tedavi sonucu yürüteç yardımıyla yürümeye başladı. Doktorların, 'Yaşamaz, yaşarsa da felç kalır' dediği Topçuoğlu, "Vurulduktan sonra iki kez kalbim durmuş. Yaşama inatla sarıldım. Ölür diyenlere, 'Ben buradayım' dedim ve şimdi yürümeye başladım" dedi.
Olay, 29 Ekim 2016'da Yeni Mahalle'de, Zonguldak Belediyesi Kapuz Plajı Tesisleri içindeki restoranda meydana geldi. İşletmeci N.S. ile müşterisi D.K. arasında 'içeride sigara içme' konusu nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada tabancasıyla rastgele ateş eden N.S., olayla ilgisi bulunmayan Emrah Topçuoğlu'nu sırtından vurdu. N.S. tutuklanırken, Topçuoğlu'nun belden aşağısı felç kaldı. Tutuklu yargılandığı davada, 2 yılın ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen N.S., restoranın güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, dava Yargıtay´da görülüyor.
120 GÜN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ, PES ETMEDİ
Emrah Topçuoğlu ise dava süresince sağlığına kavuşmak için birçok ameliyat ve operasyon geçirdi. 120 gün yoğun bakımda tedavi gören Topçuoğlu, evine döndüğünde göğsünden aşağısı felç olduğu için ellerini bile kullanamaz haldeydi. Hayatı tamamen değişen Topçuoğlu, doktorların 'Yaşamaz, yaşarsa da felç kalır' sözlerine inat hayata tutundu. Topçuoğlu'nun, fizik tedavi ve bireysel çalışmalarıyla önce elleri, ardından belden yukarısı tamamen iyileştirdi. Topçuoğlu, 5 yıl boyunca mücadelesini bırakmayarak iki ayağını da oynatmaya başladı. Topçuoğlu, yürüteç yardımıyla her gün attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.
AZMİYLE ÖRNEK OLDU, SURVIVOR'A KATILMAK İSTİYOR
Emrah Topçuoğlu, mücadelesiyle birçok hastaya umut olduğunu anlattı. Hedefinin, desteksiz yürümek olduğunu söyleyen Topçuoğlu, tamamen iyileştikten sonra Survivor'a katılmak istediğini söyledi. Şu anki durumuna doktorların bile şaşırdığını ifade eden Topçuoğlu, şöyle dedi:
"5 yıl önce taraf olmadığım bir kavgada restoranda beni vurdular. Vurulduktan sonra iki kez kalbim durmuş. Yaşama inatla sarıldım. Ölür diyenlere, 'Ben buradayım' dedim ve şimdi yürümeye başladım. Benim gibi arkadaşlarım pes etmesinler. Azmettim, her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Küsmedim hayata. Egzersizlerimi bırakmıyorum. Hiç aralıksız olarak walker ile birlikte yürüyorum. Akşamları kokoreç satıyorum. Durmuyorum, çalışıyorum. Birçok aile beni kendi engelli yakınlarına gösteriyorlar. Videolarımı takip ediyorlar. Birçok hayata küsmüş hastayla çok konuştum, onlara mücadele etmelerini söyledim. Önemli olan mücadele etmek. Allah'ın izniyle daha iyi olacağım. Tek hedefimiz yürümek. Birçok arkadaşım elektrikli sandalye hediye etmek istedi ama almadım. Allah´ın izniyle yürüyeceğim ve hedefim Survivor´a katılmak."
'ÇOK DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUZ'
Fizyoterapist Tolga Gören, iki yıldır birlikte çalıştığı Topçuoğlu'nun azmi ve gayretiyle birçok hastaya örnek olduğunu ifade etti. Hedeflerinin daha iyi bir noktaya gelmek olduğunu anlatan Topçuoğlu, "İlk başta gövde kontrolü ve oturmada problemlerimiz vardı. Ancak Emrah her zaman mücadele etti ve örnek oldu. Çok azimli arkadaşımız. Hafta sonu yaz dönemlerinde yüzüyor. Biz de birlikte çalışıyoruz. Hiçbir zaman bırakmadı. İnşallah daha iyi olacak. Oturma dengesi bile yokken walker ile adım atmaya başladı. Bu süreç zorlu süreç ama azmiyle çok daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-08-31 11:06:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk bayrakları ile donatılan teknelerden “Saygı Gezisi”
YEREL HABERLER Türk bayrakları ile donatılan teknelerden “Saygı ...
Tır ve kamyon şoförleri garaj istiyor
YEREL HABERLER Tır ve kamyon şoförleri garaj istiyor
Kadın futbolcular Kandilli’de kampa girdi
YEREL HABERLER Kadın futbolcular Kandilli’de kampa girdi
Gaziler aşure dağıttı
YEREL HABERLER Gaziler aşure dağıttı
Kayıp gencin öldürüldüğü cinayette sır perdesi aralandı
YEREL HABERLER Kayıp gencin öldürüldüğü cinayette sır perdesi ...
Arkadaşını öldürüp, aramalara katılmış
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürüp, aramalara katılmış
Üç gündür kayıp gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Suçunu jandarmada itiraf eden katil zanlısı, genci gömdüğü yeri ekiplere gösterdi
YEREL HABERLER Üç gündür kayıp gencin cinayete kurban gittiği ortaya ...
Filyos belediye başkanının kardeşi koronavirüsten vefat etti
YEREL HABERLER Filyos belediye başkanının kardeşi koronavirüsten ...
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında bir araya geldiler
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında bir araya ...
Çaycuma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Çaycuma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Alaplı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
YEREL HABERLER Alaplı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Alaplı’ya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik atandı
YEREL HABERLER Alaplı’ya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik atandı
19 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor 3 gündür kayıp olan gencin motoru ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu
YEREL HABERLER 19 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor 3 ...
“Fındık fiyatı tarihi rekorunu kıracak, o rakamın altına satmayın”
YEREL HABERLER “Fındık fiyatı tarihi rekorunu kıracak, o rakamın ...
Fındık dalını keserken ayağını kesti
YEREL HABERLER Fındık dalını keserken ayağını kesti
Devrek’te 30 ağustos zafer bayramı sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER Devrek’te 30 ağustos zafer bayramı sade bir törenle ...
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı törenlerle ...
Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil çalılık alana ...
30 Ağustos törenlerle kutlanacak
YEREL HABERLER 30 Ağustos törenlerle kutlanacak
ÇAYDER’ in dayanışma programında buluştular
YEREL HABERLER ÇAYDER’ in dayanışma programında buluştular
Filyos Plajı’na akın ettiler
YEREL HABERLER Filyos Plajı’na akın ettiler
Denizlerde av sezonu başlıyor
YEREL HABERLER Denizlerde av sezonu başlıyor
Rektör Çufalı’dan kutlama mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı’dan kutlama mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.