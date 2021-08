5 yıl sonra ilk adımlar

Gürkay GÜNDOĞA/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 5 yıl önce bir restorandaki kavgada iş yeri sahibinin silahından çıkan kurşunla, masasında yemek yediği sırada, olayla ilgisi olmamasına rağmen sırtından vurularak felç kalan Emrah Topçuoğlu (40), uzun yıllar süren ameliyatlar ve fizik tedavi sonucu yürüteç yardımıyla yürümeye başladı. Doktorların, 'Yaşamaz, yaşarsa da felç kalır' dediği Topçuoğlu, "Vurulduktan sonra iki kez kalbim durmuş. Yaşama inatla sarıldım. Ölür diyenlere, 'Ben buradayım' dedim ve şimdi yürümeye başladım" dedi.

Olay, 29 Ekim 2016'da Yeni Mahalle'de, Zonguldak Belediyesi Kapuz Plajı Tesisleri içindeki restoranda meydana geldi. İşletmeci N.S. ile müşterisi D.K. arasında 'içeride sigara içme' konusu nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada tabancasıyla rastgele ateş eden N.S., olayla ilgisi bulunmayan Emrah Topçuoğlu'nu sırtından vurdu. N.S. tutuklanırken, Topçuoğlu'nun belden aşağısı felç kaldı. Tutuklu yargılandığı davada, 2 yılın ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen N.S., restoranın güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, dava Yargıtay´da görülüyor.

120 GÜN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ, PES ETMEDİ

Emrah Topçuoğlu ise dava süresince sağlığına kavuşmak için birçok ameliyat ve operasyon geçirdi. 120 gün yoğun bakımda tedavi gören Topçuoğlu, evine döndüğünde göğsünden aşağısı felç olduğu için ellerini bile kullanamaz haldeydi. Hayatı tamamen değişen Topçuoğlu, doktorların 'Yaşamaz, yaşarsa da felç kalır' sözlerine inat hayata tutundu. Topçuoğlu'nun, fizik tedavi ve bireysel çalışmalarıyla önce elleri, ardından belden yukarısı tamamen iyileştirdi. Topçuoğlu, 5 yıl boyunca mücadelesini bırakmayarak iki ayağını da oynatmaya başladı. Topçuoğlu, yürüteç yardımıyla her gün attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

AZMİYLE ÖRNEK OLDU, SURVIVOR'A KATILMAK İSTİYOR

Emrah Topçuoğlu, mücadelesiyle birçok hastaya umut olduğunu anlattı. Hedefinin, desteksiz yürümek olduğunu söyleyen Topçuoğlu, tamamen iyileştikten sonra Survivor'a katılmak istediğini söyledi. Şu anki durumuna doktorların bile şaşırdığını ifade eden Topçuoğlu, şöyle dedi:

"5 yıl önce taraf olmadığım bir kavgada restoranda beni vurdular. Vurulduktan sonra iki kez kalbim durmuş. Yaşama inatla sarıldım. Ölür diyenlere, 'Ben buradayım' dedim ve şimdi yürümeye başladım. Benim gibi arkadaşlarım pes etmesinler. Azmettim, her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Küsmedim hayata. Egzersizlerimi bırakmıyorum. Hiç aralıksız olarak walker ile birlikte yürüyorum. Akşamları kokoreç satıyorum. Durmuyorum, çalışıyorum. Birçok aile beni kendi engelli yakınlarına gösteriyorlar. Videolarımı takip ediyorlar. Birçok hayata küsmüş hastayla çok konuştum, onlara mücadele etmelerini söyledim. Önemli olan mücadele etmek. Allah'ın izniyle daha iyi olacağım. Tek hedefimiz yürümek. Birçok arkadaşım elektrikli sandalye hediye etmek istedi ama almadım. Allah´ın izniyle yürüyeceğim ve hedefim Survivor´a katılmak."

'ÇOK DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUZ'

Fizyoterapist Tolga Gören, iki yıldır birlikte çalıştığı Topçuoğlu'nun azmi ve gayretiyle birçok hastaya örnek olduğunu ifade etti. Hedeflerinin daha iyi bir noktaya gelmek olduğunu anlatan Topçuoğlu, "İlk başta gövde kontrolü ve oturmada problemlerimiz vardı. Ancak Emrah her zaman mücadele etti ve örnek oldu. Çok azimli arkadaşımız. Hafta sonu yaz dönemlerinde yüzüyor. Biz de birlikte çalışıyoruz. Hiçbir zaman bırakmadı. İnşallah daha iyi olacak. Oturma dengesi bile yokken walker ile adım atmaya başladı. Bu süreç zorlu süreç ama azmiyle çok daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

