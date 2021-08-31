Sanat Sokağı’nda 30 Ağustos coşkusu yaşandı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi Müzik Topluluğu’nun 282930 Ağustos akşamları Sanat Sokağı’ndaki canlı müzik etkinliği Ereğli halkının büyük beğenisini topladı. Etkinliğin üçüncü gününe, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusu egemen olurken, Türk Bayrakları eşliğinde her bir ağızdan marşlar söylendi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Müzik Topluluğu 292930 Ağustos akşamları Sanat Sokağı’nda canlı müzik performansı gerçekleştirdi. Etkinliğin üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusu Türk Bayrakları eşliğinde her bir ağızdan marşlar söylenerek ve konser dinlenerek yaşandı. Ereğli halkının büyük beğenisini toplayan etkinlik sırasında izleyiciler dans ettiler, şarkılara eşlik etti. Kdz. Ereğli Müzik Topluluğu’nun konserleri sırasında bazı izleyiciler de zaman zaman sahneye çıkarak ellerine mikrofonu aldılar ve şarkılar söyleyerek konsere katıldılar. Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Dansları Ekibi de üç günlük etkinlik sırasında farklı gösteriler yaptı. Ekip, 30 Ağustos’ta zeybek oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.