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Karadenizli balıkçılar kurban kesti, yeni sezon için de saatler sonra ‘Vira Bismillah’ diyecek Balıkçılar mazot fiyatlarında indirim bekliyor Köse: "Balıkta bu yıl bolluk olacak"

İHA

Karadenizli balıkçılar kurban kesti, yeni sezon için de saatler sonra ‘Vira Bismillah’ diyecek Balıkçılar mazot fiyatlarında indirim bekliyor Köse: "Balıkta bu yıl bolluk olacak"

Denizlerdeki av yasağının kalkmasına sayılı saatler kala, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki balıkçılar kurban kesim törenine katıldı.
Kdz. Ereğli ilçesinde yer alan Bozhane Limanı’nda balıkçılar sezon açılışı törenine katıldı. Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Muharrem Köse ve balıkçıların katıldığı törende ilk olarak Kur’anı Kerim okunurken, dualar edildi. Kurban kesiminin ardından balıkçılara ikramda bulunuldu, bol bir sezon geçmesi için ‘rastgele’ denildi.
Denizde şu anda bol miktarda palamut olduğuna dikkat çeken Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Muharrem Köse, denizde hareketliliğin olduğuna değindi. Yaz boyu kıyılarda çok hamsi görüldüğünü belirten Köse yaptığı açıklamada, “Denizde bereket bol. Hamsi balığı zaten 3 senede ölüyor. Geçen sene çıkan balığın haddi hesabı yok. Yine denizde balık dolu. Yeter ki havyar tutsun. Balığın havyarı tuttuktan sonra balıkçı balığı bitiremez. Yeter ki yazın kaçak avlanma olmasın. Balıkçılar çok masraf yaptılar. Geçen seneye göre 3 katı masraf yapıldı. Herkes sezona hazırlandı. Mazot bu sene çok pahalı. Balıkçılar iyi bir sezon bekliyor ama inşallah mazot ucuzlar. Devletin balıkçılara verdiği mazotu biraz geri çekerlerse iyi olur. Balık fiyatları bu mazota göre çok yüksek olması lazım. Olsun ki balıkçı para kazansın. Günde 1 ton mazot yakıyoruz, orta suda. O bakımdan çok balık tutmamız lazım ki kendimizi kurtaralım. Başka çaremiz yok” denildi.
Balıkçılar bu geceden itibaren denize açılarak, ‘Vira Bismillah’ diyecek ve sezona başlayacak.

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