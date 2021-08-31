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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başsavcı Alan, "İnşallah iyi ve güzel bir adli çalışma dönemi olur"

İHA

Başsavcı Alan, "İnşallah iyi ve güzel bir adli çalışma dönemi olur"

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Alan, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanlığı’na ziyarette bulundu.
Başsavcı Alan’ı, cemiyet binasının girişinde karşılayan ZGC Başkanı Derya Akbıyık, makamında gazetecileri isim isim tanıtmasının ardından, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başsavcı Alan, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na, iadei ziyaretin yanı sıra cemiyetin önceki gün yapılan olağan genel kurulunda yeni seçilen yönetime başarı dileğinde bulunmak amacıyla geldiğini söyledi. Başsavcı Alan, ‘’Kongreniz, hem size ve tüm basın camiasına hayırlı olsun. Gazeteci arkadaşlarımız, göreve başladığımda beni ziyarete gelmişlerdi, ben de iade i nezaket ziyaretinde bulunmak için geldim, kongreniz inşallah hayırlı olur’’ dedi.
Yeni adli yılın 1 Eylül'de açılacağına dikkati çeken Başsavcı Alan, şöyle konuştu:
‘’Adli yıl açılışı yarın başlıyor. 40 günlük tatilden sonra yeni bir döneme başlıyoruz. Arkadaşlarımız dinlendiler, istirahat ettiler ve yarından itibaren çalışmaya başlayacaklar. İnşallah iyi ve güzel bir adli çalışma dönemi olur (1 Eylül adli yıl açılışı), adil kararlar verilir. Yeni adli yıl açılış sezonunun, hem Zonguldak'ımıza hem de adli camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Adliye önündeki çalışmalar, 1 Eylül’e yetiştirilecek. Bana yarın sabahtan itibaren yetişmiş olacak dediler, göreceğiz. İnşallah yetişir diye düşünüyorum. Çünkü orası yarından itibaren artık daha kalabalık olacak. Firma görevlileri, yoğun şekilde çalışıyorlar. Adliye’den de Zonguldak Cemiyeti’ne kadar yürüyerek geldim.’’
Başkan Akbıyık ve beraberindeki gazeteciler, geçtiğimiz günlerde Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Alan’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilemişlerdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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