Vali Tutulmaz’dan cami açıklaması: “Ereğli bu fırsatı kaçırmasın”

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED) yönetiminin kendisine yaptığı ziyarette Kdz. Ereğli’ye cami yapımı konusunda açıklama yaptı. Tutulmaz, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talep ettiği gibi denize dolgu alanı şeklinde cami yapılamayacağını savundu ve eski terminal alanında meydanın bir bölümüne iki katlı otoparkı olan bir cami yapmak istediklerini kaydetti.

Karadeniz Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED) Başkanı Doğan Gönüllü ve yönetim kurulu üyeleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti. ERMED Başkanı Gönüllü, derneğin kuruluş süreci çalışmaları ve hedeflerine ilişkin Vali Tutulmaz’a bilgiler verdi.

Vali Tutulmaz da Gönüllü ve ekibine başarı temennisinde bulundu. Tutulmaz, konuşmasında basın mesleğinde etik değerlerin önemine dikkat çekti ve gazeteciler derneklerine de önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Ziyaret sırasında Kdz. Ereğli’ye cami yapımı konusuna da açıklık getiren Vali Tutulmaz, konunun önceki belediye döneminde de ilçe gündeminde olduğunu hatırlatarak, “Cami sadece ibadet yeri değildir. Şehir turizmi ve sanatına da katkı sağlar. Cumhurbaşkanımız şehirlerde hayırseverleri organize ederek camilerin yapılmasına vesile oluyor. Ereğli’de de böyle bir cami yapılacağını söyledi. Biz bunu görev kabul ettik. Belediyeye, Ereğli eski terminal alanında meydanın bir bölümüne iki katlı otoparkı olan bir cami yapalım dedik. Başkan, orasının otopark olacağını Milli Savunma Bakanlığına ait lojmanlardan boşalacak alana veya deniz dolgusu yapılarak cami yapılmasını önerdi. Biz de bin 600 metre karelik cami yerine karşılık Milli Savunma Bakanlığına ait lojman alanı ve katlı otopark alanını kapsayan 12 bin metrekarelik yeri vermeyi önerdik ama belediye başkanından henüz cevap gelmedi. İbadethaneler dünyanın her yerinde sanatın en üstün uygulandığı ve yansıtıldığı yerlerdir. Ereğli bu fırsatı kaçırmasın.” İfadelerini kullandı.

Gazeteciler de, konunun ilçe gündeminde değişik görüşlerde telaffuz edilerek sıkça tartışıldığını ifade etti. Mesleki ve bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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