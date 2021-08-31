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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 ton elektronik atık geri dönüşüme gönderildi

İHA

30 ton elektronik atık geri dönüşüme gönderildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi’nin atık toplama faaliyetleri büyük bir hızla devam ediyor. Bugüne kadar toplam 30 ton atık elektrikli ve elektronik eşya ile 100 ton bitkisel atık yağ geri dönüşüm için toplandı.
Kdz. Ereğli Belediyesi, çevre duyarlılığıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bir yandan bu konuda halkın bilinçlendirilmesi ve sürece katılması için eğitim çalışmaları yapılırken, diğer yandan da atık toplama merkezlerinde geri dönüşüm ve bertaraf için çalışmalar devam ediyor. Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar toplam 30 ton atık elektrikli ve elektronik eşyayı geri dönüşüm tesislerine gönderdi. Ayrıca, 100 ton bitkisel atık yağ toplandı; 9 ton atık pilin de bertaraf edilmesi sağlandı.
Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Atık elektrikli ve elektronik eşyalar (eatık), Bağlık Mahallesi’ndeki Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Geti rme Merkezi’nde düzenli olarak toplanıyor ve atıklar buradan geri dönüşüm tesisine gönderiliyor. Bu atıkları, üreticilerin adreslerinden araçlarla alabiliyoruz. Bugüne kadar toplam 30 bin 23 kilogram eatık geri dönüşüm tesisine gönderildi. 2020 yılında gönderilen atıkların toplamı 4 bin 850 kilo düzeyinde oldu.
Yine Ereğli’de, işyerlerinden kaynaklanan bitkisel atık yağlar diğer atıklardan ayrı toplanıyor. Evlerde gönüllülerin biriktirdiği atık yağlar da belediye ekipleri tarafından alınarak geri dönüşüm tesisine gönderiliyor. Bugüne kadar bu kapsamda yaklaşık 100 ton bitkisel atık yağ toplandı. 2020 yılında bu sayı 7 bin 600 kilogram oldu.
Kentimizin kamu kurumları, okullar, camiler, telefon satış ve tamir yerleri, alışveriş merkezleri gibi çeşitli yerlerde toplam 130 atık pil toplama noktası bulunuyor. Toplanan pillerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertarafı amacıyla bu piller Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’ne gönderiliyor. Bugüne kadar toplam 9 bin 277 kilogram atık pil toplanarak gönderildi. Belediyemiz 29 toplama noktasında kullanılmış giysi ve ayakkabıları topluyor. Bugüne kadar 80 bin 680 kilogram atık giysi ve ayakkabı topladık. Bunun 34 bin 425 kilogramı 2020 yılında gerçekleşti. Toplanan atıklar toplayıcı firma tarafından ayrılıyor. Tekrar kullanılabilir olan giysiler belediyemiz tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu uygulamaya pandemi nedeniyle geçici bir süre için ara verildi. Kullanılamayacak durumdaki giysiler ise geri dönüşüme gönderiliyor.
Belediyemiz bugüne kadar ayrıca 186 kilogram kontamine ambalaj ve 3 bin 29 kilo atık motor yağı topladı. Belediyemizin 1. Sınıf Atık Geti rme Merkezi bulunuyor. Ömrünü tamamlamış lastikler, bitkisel yağlar, büyük ev eşyaları, konutlardan kaynaklanan tehlikeli atıklar, ilaçlar, elektronik eşyalar gibi 14 çeşit atık burada kayıt altına alınıyor, depolanıyor. Özelliklerine göre geri dönüşüm ya da bertaraf tesislerine gönderiliyor. Halkımızın bu konudaki duyarlılığının artarak devam etmesini bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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