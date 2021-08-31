Yağmur suyu giderleri genişletiliyor

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Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi, aşırı yağmurlarda giderlerinin yetersiz kaldığı Müftü Mahallesi Suat Başol sokakta (Cumartesi Pazarı bölgesi) benzer sıkıntıların yaşanmaması için çalışma başlattı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Müftü Mahallesi Suat Başol sokakta (Cumartesi Pazarı bölgesi) yağmur suyu gideri genişletme çalışması başlattı.

Kentte aşırı yağan yağmurlar sonrası bu bölgede giderlerin yetersiz kalması nedeniyle yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için Başkan Halil Posbıyık’ın talimatıyla ekipler çalışmalarına başladı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, ani yağışlarda giderlerin yetersiz kaldığını belirterek “Başkanımız Halil Posbıyık’ın talimatıyla planlamamızı yaparak su hattı giderini bin 200 milimetre çapındaki büzlerle genişleteceğiz ve gideri Kabasakal deresinin Devrek Yol ayrımı bölgesine bağlayacağız. Kazı çalışmalarına 150 adet büzün bölgeye naklinden sonra önümüzdeki hafta başlayacağız” dedi.

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