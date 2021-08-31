Mahalleyi zehirli akrep korkusu sardı Ekrem Topal: “Yazın ortasında camlarımız kapalı yaşıyoruz”

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde evlere giren zehirli akrepler mahalle sakinlerine korku salıyor.

Alaplı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Yeni PTT Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, zehirli akrep korkusu yaşıyor. Mahalle sakinlerinin içinde bulunduğumuz yaz mevsiminde akrep korkusundan cam açamaz hale geldikleri öğrenildi. Zaman zaman apartmanların duvarlarında da görüldüğü iddia edilen akrepler için yetkililerden çözüm isteniyor.

Akreplerin evlere girdiğini ve çocukların korku yaşadığını anlatan Emek Apartmanı sakinlerinden Ekrem Topal, yetkililerden çözüm bekliyor. İlaç şirketleri ile görüştüğünü anlatan Topal yaptığı açıklamada, “Mahallemizde birçok kişiden bu konuda duyum aldık. Ben de apartmanın 4. katında ikamet etmekteyim. Evimde gördüğüm akrep çakmak boyunda ve İlçe Tarım Müdürlüğü’ne sordum ve zehirli olduğunu söylediler. Sinek ilacı da sıktık ama bir şey yapmıyor. Önceden gördüğümüz akrepler bu kadar büyük değildi. Son zamanlardaki görülenler daha da büyük. Evimizde yaşayamaz hale, geceleri uyuyamaz hale geldik. Çocuklarımız da korkuyor. Yazın göbeğinde bile korkudan camlarımız kapalı yaşıyoruz. Bu konuya acilen yetkilerden çözüm bulunmasını istiyoruz. Akreplerin evlerin gider ve havalandırma borularından geldiğini görenler var. Apartmanın duvarlarında rahatlıkla dolaşabiliyorlar. Kdz.Ereğli’de bir ilaç şirketiyle görüştüm, her yer ilaçlanmazsa eğer bir faydası olmaz diyorlar. Onun için biz de Alaplı Belediyesi’nden bu konuda yardım bekliyoruz” dedi.

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