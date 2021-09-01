Meteorolojiden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Zonguldak ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, fırtına nedeniyle oluşacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yarın (02.09.2021 Perşembe) Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri kuvvetli yer yer çok kuvvetli (2175/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.