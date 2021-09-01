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Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu

İHA

Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 154 Polis, 18 Ekip, drone ve Narkotik Köpeği ile 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve narkotik uygulaması yaptı. Ekipler Karaelmas Mahallesinde 154 Polis, 18 Ekip, Drone ve Narkotik Köpeği ile 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalar sonucu; 2 ikamette 1 adet Kurusıkı Tabanca ve 2 adet ruhsatsız Pompalı Tüfek ve 30 adet fişek ele geçirildi. Narkotik ve asayiş suçlarından aranan 11 şüpheli savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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