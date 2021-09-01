Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü “İmar rantı” haberlerini yalanladı

Zonguldak Valiliği ile Gülüç Belediye Başkanlığı bir yayın kuruluşunda “Gülüç’te imar rantı” iddiası ile yayınlanan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaparak haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulandı.

Gülüç Belediye Başkanlığı sön dönemlerde bir yayın kuruluşunun sistematik olarak Gülüç Belediyesi ve Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında yapılan haberlere ilişkin olarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün “Gülüç’te imar rantı” iddiası ile yapılan habere konu olan proje ile ilgili gerekli incelemeleri yaptığı, yasa ve yönetmeliklere aykırılık bulunmadığının tespit edildiğinin Zonguldak Valiliği tarafından bu gün yayınlanan basın bülteninde yer verildiği belirtildi. Gülüç Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemlerde bir yayın kuruluşunun Gülüç Belediyesi ve Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında sistematik olarak yaptığı yayınlarla ilgili olarak açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu yayın kuruluşunun bu güne kadar belediyemiz ve başkanımız hakkında ortaya attığı tüm iddialar yalan ve iftiradan ibarettir. Son olarak “Gülüç Beldesi’nde imar rantı” oluşturulduğu yönünde yapılan haberle ilgili olarak Zonguldak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemenin neticesi, Zonguldak Valiliği kanalıyla basın bülteni olarak kamuoyuna duyurulmuştur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün da belirttiği gibi Gülüç Belediyesi’nin tapuda 128 ada, 90 nolu taşınmaz ile ilgili karar 04.11.2015 tarihli ve 17 nolu kararıyla onaylanan İlave İmar Revizyonu Planı ile emsal 2,00 (toplam inşaat alanı) ve yükseklik serbest olarak planlanmıştır. Konuya ilişkin olarak Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü şu bilgilere yer vermiştir “20.02.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, 6’ncı maddesi uyarınca daha önce ‘Yükseklik Sebest’ veya benzeri gösterimler ile imar planlarında kat adedi veya bina yüksekliği kısıtlaması getirilmeyen alanlarda, binaların kat adedi ve yüksekliklerin belirlenmesine yönelik plan değişikliklerinin yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu kapsamda Gülüç Belediyesinin 04.11.2020 tarihli ve 25 sayılı meclis kararı ile onaylanan İmar Planı tadilatı ile yukarıda bahsedilen 2015 yılından onaylanan imar planında sınırlandırılmayan bina yüksekliğinin 13 kat ile sınırlandırıldığı ve toplam yapı inşaat alanında değişiklik yapılmayarak onaylandığı görülmüştür. Bu nedenle daha önce onaylanan imar planlarında müsaade edilen inşaat büyüklüğünde değişiklik yapılmamış olup, yapılabilecek bina yüksekliğine ilişkin, kanun gereği kısıtlama getirilmiştir. Ayrıca parsele konu işlemlere dair Müdürlüğümüze ulaşan herhangi bir şikayet dilekçesi bulunmamaktadır.”

Zonguldak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere belediyemiz ve başkanımız hakkında sistematik olarak tamamı yalan ve iftiraya dayalı diğer yayınlarda olduğu gibi bu haberinde tamamen gerçek dışı, uydurma, yalan ve iftiraya dayalı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Gülüç Beldesi tapuda 128 ada, 90 nolu taşınmaz şahıs arazisi olup hiçbir zaman okul yeri yada başka bir kamu alanı olarak planlanmamıştır. Söz konusu arsa hiçbir zaman belediyemizin mülkü olmamıştır. Haberde sözü edilen daha önce milli eğitime tahsis edilen ve okul yeri değişince tekrar belediyemize devri yapılan arsanın TOKİ’ye tahsisi yapılarak basın sitesi kurulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler devam etmektedir. Gülüç Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kanun ve yasalarının verdiği tüm haklardan tüm halkımızın eşit şekilde yararlanması için çalışmaktadır.”

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