Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü (2)

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SERBEST BIRAKILDI

Zonguldak'ta, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Filiz Adalı'yı sopayla darp ederek başından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıık, S.A.'yı eşine yönelik uzaklaştırma kararı vererek serbest bıraktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-09-01 18:09:10



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