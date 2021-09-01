15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM’de eğitim alacak

TÜBİTAK 4005 yenilikçi eğitim yaklaşımları projesi kapsamında kabul gören ‘Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile materyal tasarımında akademisyen ve öğretmen işbirliği’ adlı proje için 15 akademisyen ve 15 öğretmen Kdz. Ereğli’de bir araya geldi.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesinin proje sahibi olduğu ve Kdz. Ereğli ŞahindeHayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) işbirliğinde gerçekleştirilecek. “Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile materyal tasarımında akademisyen ve öğretmen işbirliği” adlı TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları Projesi, Kdz. Ereğli’de uygulanmaya başladı.



Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Kdz. Ereğli Belediyesi ve Kdz. Ereğli İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği proje kapsamında farklı üniversitelerden 15 akademisyen ve 15 öğretmen, 19 Eylül tarihleri arasında ŞahindeHayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim alacak.



BİLSEM konferans salonunda gerçekleştirilen projenin açılış etkinliğine BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, BİLSEM Müdürü Serkan Çakır, proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Bayram Gökbulut, projede araştırmacı uzman olarak görev alacak BİLSEM Kimya Öğretmeni Gürol Keserci ile Fizik Öğretmeni Adnan Akyüz, proje eğitmenleri Müzeyyen Merve Bakangöz ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Muzaffer Özdemir, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.



Gökbulut, projenin amacını açıkladı

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Bayram Gökbulut, hayata geçirecekleri projenin Zonguldak ilinin ilk TÜBİTAK 4005 projesi olma özelliğini taşıdığını belirtti. Projeye Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan illerde Üniversiteler Birliğine üye Bolu, Kastamonu, Karabük, Düzce, Sakarya’da bulunan öğretmen ve akademisyenlerin katılmasının öngörüldüğünü belirten Gökbulut açıklamasında; “Milli Eğitim Bakanlığında alt yapısında çalıştım, programların hazırlanmasında çalıştım, uzaktan eğitimin çok farklı bir şey olduğunu gördüm. Covid19 ile birlikte bütün öğretmen arkadaşlarım, akademisyenler, veliler, öğrenciler bir anda dijital ekranların karşısında buldular kendilerini. Ne yapacağımızı bilemedik; sunular hazırladık sunularla etkileşim olmadı, hazır olan materyalleri kullanmaya başladık. Bu defa hazır olan materyaller de yetmedi bize. Ne yaptık; öğretmenler, akademisyenler bir arayış içerisine girdi. Dediler ki biz kendi materyallerimizi üretmemiz lazım. Nereden başlayacağız, bunun için de en iyi yol artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik. Biz yeni nesli tanımlıyoruz, diyoruz ki ‘Z’ kuşağı, 2000’li yıllardan sonra teknoloji ile doğan kuşak ‘Z’ kuşağı olarak tanımlanıyor. Bugün yeni bir tanımlama daha girdi işin içerisine ‘Alfa’ kuşağı diyoruz; 2010 yılından sonra doğan kuşağı da ‘Alfa’ kuşağı olarak tanımlıyoruz. Bu kuşakların özelliği; çok çabuk sıkılıyorlar, hızlı öğreniyorlar, dikkatli dağılıyor. Onların dünyası bizimkinden çok çok daha farklı. O zaman burada bize düşen görev şu; onların dünyasına bizim giriş yapmamız lazım. O da artırılmış gerçekli ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla mümkün” dedi.



“Ülkemize ve bilim dünyasına hizmet etmiş olacağız”

Proje kapsamında akademisyenleri ve öğretmenleri bir araya getirdiklerini dile getiren Gökbulut, “Karşılıklı birbirimizi eleştiriyoruz, uygulama burada, araştırma bilimsel yön burada birlikte biz bu ülkeye hizmet edelim, materyallerimizi üretelim. Daha sonra üreteceğimiz bu materyalleri EBA’ya yükleyeceğimizi taahhüt ettik. EBA’da artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları çok az. Belki buradan güzel ürünler çıkarsa biz onları EBA’ya yüklediğimizde ülkemizdeki bütün öğretmen ve öğrencilere hizmet etmiş olacağız. Bir sonraki aşamada yapmayı planladığımız da direk olarak okullardaki uygulama boyutu. Okullardaki uygulama boyutuna geldiğimizde bilimselakademik açıdan bu alanda yapılmış çok fazla çalışma yok, bunlar çok kıymetli çalışmalar, bunların sonucunu biz bilime yönlendirdiğimizde ülkemize ve bilim dünyasına da hizmet etmiş olacağız. O yüzden ben bu projenin Zonguldak ilinden geçen tek 4005 projesi olması adına Ereğli’yi, Zonguldak’ı bu konuda şanslı görüyorum.” diye konuştu.



BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz da konuşmasında proje paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından akademisyen ve öğretmenler Kdz. Ereğli BİLSEM’de 9 gün sürecek eğitimlerine başladı.

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