15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM’de eğitim alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM’de eğitim alacak

İHA

15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM’de eğitim alacak

TÜBİTAK 4005 yenilikçi eğitim yaklaşımları projesi kapsamında kabul gören ‘Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile materyal tasarımında akademisyen ve öğretmen işbirliği’ adlı proje için 15 akademisyen ve 15 öğretmen Kdz. Ereğli’de bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesinin proje sahibi olduğu ve Kdz. Ereğli ŞahindeHayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) işbirliğinde gerçekleştirilecek. “Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile materyal tasarımında akademisyen ve öğretmen işbirliği” adlı TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları Projesi, Kdz. Ereğli’de uygulanmaya başladı.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Kdz. Ereğli Belediyesi ve Kdz. Ereğli İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği proje kapsamında farklı üniversitelerden 15 akademisyen ve 15 öğretmen, 19 Eylül tarihleri arasında ŞahindeHayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim alacak.

BİLSEM konferans salonunda gerçekleştirilen projenin açılış etkinliğine BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, BİLSEM Müdürü Serkan Çakır, proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Bayram Gökbulut, projede araştırmacı uzman olarak görev alacak BİLSEM Kimya Öğretmeni Gürol Keserci ile Fizik Öğretmeni Adnan Akyüz, proje eğitmenleri Müzeyyen Merve Bakangöz ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Muzaffer Özdemir, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Gökbulut, projenin amacını açıkladı
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Bayram Gökbulut, hayata geçirecekleri projenin Zonguldak ilinin ilk TÜBİTAK 4005 projesi olma özelliğini taşıdığını belirtti. Projeye Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan illerde Üniversiteler Birliğine üye Bolu, Kastamonu, Karabük, Düzce, Sakarya’da bulunan öğretmen ve akademisyenlerin katılmasının öngörüldüğünü belirten Gökbulut açıklamasında; “Milli Eğitim Bakanlığında alt yapısında çalıştım, programların hazırlanmasında çalıştım, uzaktan eğitimin çok farklı bir şey olduğunu gördüm. Covid19 ile birlikte bütün öğretmen arkadaşlarım, akademisyenler, veliler, öğrenciler bir anda dijital ekranların karşısında buldular kendilerini. Ne yapacağımızı bilemedik; sunular hazırladık sunularla etkileşim olmadı, hazır olan materyalleri kullanmaya başladık. Bu defa hazır olan materyaller de yetmedi bize. Ne yaptık; öğretmenler, akademisyenler bir arayış içerisine girdi. Dediler ki biz kendi materyallerimizi üretmemiz lazım. Nereden başlayacağız, bunun için de en iyi yol artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik. Biz yeni nesli tanımlıyoruz, diyoruz ki ‘Z’ kuşağı, 2000’li yıllardan sonra teknoloji ile doğan kuşak ‘Z’ kuşağı olarak tanımlanıyor. Bugün yeni bir tanımlama daha girdi işin içerisine ‘Alfa’ kuşağı diyoruz; 2010 yılından sonra doğan kuşağı da ‘Alfa’ kuşağı olarak tanımlıyoruz. Bu kuşakların özelliği; çok çabuk sıkılıyorlar, hızlı öğreniyorlar, dikkatli dağılıyor. Onların dünyası bizimkinden çok çok daha farklı. O zaman burada bize düşen görev şu; onların dünyasına bizim giriş yapmamız lazım. O da artırılmış gerçekli ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla mümkün” dedi.

“Ülkemize ve bilim dünyasına hizmet etmiş olacağız”
Proje kapsamında akademisyenleri ve öğretmenleri bir araya getirdiklerini dile getiren Gökbulut, “Karşılıklı birbirimizi eleştiriyoruz, uygulama burada, araştırma bilimsel yön burada birlikte biz bu ülkeye hizmet edelim, materyallerimizi üretelim. Daha sonra üreteceğimiz bu materyalleri EBA’ya yükleyeceğimizi taahhüt ettik. EBA’da artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları çok az. Belki buradan güzel ürünler çıkarsa biz onları EBA’ya yüklediğimizde ülkemizdeki bütün öğretmen ve öğrencilere hizmet etmiş olacağız. Bir sonraki aşamada yapmayı planladığımız da direk olarak okullardaki uygulama boyutu. Okullardaki uygulama boyutuna geldiğimizde bilimselakademik açıdan bu alanda yapılmış çok fazla çalışma yok, bunlar çok kıymetli çalışmalar, bunların sonucunu biz bilime yönlendirdiğimizde ülkemize ve bilim dünyasına da hizmet etmiş olacağız. O yüzden ben bu projenin Zonguldak ilinden geçen tek 4005 projesi olması adına Ereğli’yi, Zonguldak’ı bu konuda şanslı görüyorum.” diye konuştu.

BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz da konuşmasında proje paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından akademisyen ve öğretmenler Kdz. Ereğli BİLSEM’de 9 gün sürecek eğitimlerine başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü (2)
YEREL HABERLER Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' ...
Kdz. Ereğli Belediyespor tecrübeli oyuncu ile anlaştı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyespor tecrübeli oyuncu ile anlaştı
Alaplı'da taşlı sopalı arazi kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı
YEREL HABERLER Alaplı'da taşlı sopalı arazi kavgası: 2 yaralı, 3 ...
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü “İmar rantı” haberlerini yalanladı
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü “İmar rantı” ...
Adli yıl törenle kutlandı
YEREL HABERLER Adli yıl törenle kutlandı
Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik ...
Sezon başladı, tekneler balıkla doldu Karadenizli balıkçılar ilk günün heyecanını yaşıyor
YEREL HABERLER Sezon başladı, tekneler balıkla doldu Karadenizli ...
Alaplı'dan bu sezon 300 milyon dolarlık fındık ihracatı bekleniyor
YEREL HABERLER Alaplı'dan bu sezon 300 milyon dolarlık fındık ...
Emekli Memur Sen Temsilciliği Devrek'te hayata geçti
YEREL HABERLER Emekli Memur Sen Temsilciliği Devrek'te hayata geçti
Meteorolojiden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ...
Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü
YEREL HABERLER Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' ...
Fındık hırsızına hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Fındık hırsızına hapis cezası verildi
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi Filyos, 2023'e gün sayıyor Çok yönlü ulaşım ağıyla Filyos Limanı, Türkiye'nin kuzey kapısı olacak
YEREL HABERLER 'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz ...
Alaplı’da Yaz Spor Okulları Yüzme Kursuna katılan öğrencilere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Alaplı’da Yaz Spor Okulları Yüzme Kursuna katılan ...
Hastane inşaatında yangın ihbarı yapıldı, gerçek olay yerine gelince anlaşıldı
YEREL HABERLER Hastane inşaatında yangın ihbarı yapıldı, gerçek olay ...
Zonguldaklı balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
YEREL HABERLER Zonguldaklı balıkçılar "vira bismillah" diyerek ...
Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen ...
Zonguldak'ta Enes'i öldüren katil zanlısının sevgilisi tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Enes'i öldüren katil zanlısının ...
Kayıp genç cinayetinde zanlının kız arkadaşı tutuklandı Firar eden katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp genç cinayetinde zanlının kız arkadaşı ...
Polis araçları gelin arabasına eskortluk yaptı
YEREL HABERLER Polis araçları gelin arabasına eskortluk yaptı
Mahalleyi zehirli akrep korkusu sardı Ekrem Topal: “Yazın ortasında camlarımız kapalı yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Mahalleyi zehirli akrep korkusu sardı Ekrem Topal: ...
Kalbi baba acısına dayanamadı 3 ay önce babası vefat eden genç gurbetçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kalbi baba acısına dayanamadı 3 ay önce babası vefat ...
Yağmur suyu giderleri genişletiliyor
YEREL HABERLER Yağmur suyu giderleri genişletiliyor
Ereğli’de sünnet şöleni yapılacak
YEREL HABERLER Ereğli’de sünnet şöleni yapılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.