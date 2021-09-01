MTA 19. dönem TİS imzalandı

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Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan 730 işçiyi ilgilendiren, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayan MTA 19’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi Ankara’da imzalandı.

TÜHİS’te gerçekleşen MTA 19’uncu Dönem TİS son oturumuna; Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kalkan, MTA Personel Daire Başkanı Reşat Alan, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTA İşçi Personel Şube Müdürü Hasan Yalçınkaya, GMİS MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican, TÜHİS Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, MTA ve GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

MTA’da çalışan işçileri ilgilendiren ve 2021 ile 2022 yıllarını kapsayan 19’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi 80 asıl, 4 geçici, 4 ek maddeden oluştu.

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