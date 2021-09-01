Kdz. Ereğli Belediyesi, kırtasiye yardımında bulunacak

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Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi, 20212022 eğitimöğretim dönemi öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunacak. Başvurular, 27 Eylül tarihleri arasında merkez Cumhuriyet Halk Evi’nde alınacak.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla ilçe içindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemeleri belediye tarafından karşılanacak.

Talepler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadı yanındaki Cumhuriyet Halk Evi’nde oluşturulan başvuru noktasında 27 Eylül tarihleri arasında 09.00 16.00 saatleri arasında alınacak.

Veliler, ikamet ettikleri muhtarlıktan fakirlik belgesi, Sosyal Güvenlik Kayıt belgesi ve öğrenim gördükleri okuldan veya edevletten öğrenci belgesiyle başvurarak kırtasiye yardımından faydalanabilecekler.

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